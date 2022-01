Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Kleinkraftrad entwendet++Zeugen beobachten Einbruchsversuch++Navigationsgerät aus Pkw entwendet++Pkw in Emden beschädigt++Vorsätzliche Körperverletzung ++Einstieg in Kindergarten++ Gewässerverunreinigung ++Verkehrsunfallflucht

Moormerland - Kleinkraftrad entwendet

In dem Zeitraum vom 14.01.2022 bis zum 23.01.2022 wurde ein Kleinkraftrad aus einem Holzschuppen in der Landstraße entwendet. Ein bisher unbekannter Täter gelangte auf bisher nicht bekannte Art und Weise in den verschlossenen Schuppen und entwendete ein Kleinkraftrad des Herstellers Hercules. Die Polizei in Moormerland bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Zeugen beobachten Einbruchversuch

Am 23.01.2022 haben Zeugen gegen 19:45 Uhr vermutlich einen Einbruch in einen Kindergarten im Wacholderweg verhindert. Zwei Spaziergängern war eine dunkel gekleidete Person aufgefallen, welche versuchte ein Fenster an dem Kindergarten aufzuhebeln. Der männliche Täter flüchtete in die Ulmenstraße und von dort aus in Richtung Wykhoffweg, als er die Zeugen bemerkte. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Polizei in Emden bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Nortmoor - Navigationsgerät aus Pkw entwendet

In der Nacht von dem 22.01.2022 auf den 23.01.2022 wurden zwei Pkw in der Dorfstraße und der Straße "Achter Thunen" beschädigt. Bei einem in der Dorfstraße geparkten VW Polo wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ein Navigationsgerät aus dem Handschuhfach entwendet. Im selben Zeitraum wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eines grauen Opel Meriva in der Straße "Achter Thunen" eingeschlagen, hier wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Emden - Drei Pkw beschädigt

Im Stadtgebiet Emdens kam es in der Nacht von dem 22.01.2022 auf den 23.01.2022 zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. In der Brückstraße wurden der Außenspiegel und die Fahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Polo durch Kratzer beschädigt. In der Wolthuser Straße zerstörten bisher unbekannte Täter den linken Seitenspiegel eines schwarzen VW Lupo und den rechten Außenspiegel eines grauen VW Passat. Beide Fahrzeuge waren auf einem privaten Parkplatz eines Mehrparteienhauses geparkt. Die Polizei in Emden hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Vorsätzliche Köperverletzung

Weil er versehentlich eine Person an der Schulter angerempelt hatte, wurde ein 29-jähriger Mann aus Emden von einem bisher unbekannten Mann mit zwei Faustschlägen im Gesicht verletzt. Das Opfer schilderte, dass er am 20.02.2022 gegen 08:55 Uhr einen Supermarkt an der Fritz-Reuter-Straße verlies und im Ausgang versehentlichen gegen einen anderen komplett schwarz gekleideten Kunden mit kurzen dunklen Haaren stieß. Der Emder entschuldigte sich für den Rempler und war schon ein paar Meter weitergegangen, als er bemerkte, dass die ca. 45-jährige männliche Person ihn verfolgte. Der ca. 180-185 cm große Mann warf einen Helm nach dem 29-jährigen Opfer und schlug dann zu. Danach entfernte sich der Tatverdächtige, welcher während der Tat einen dunkelroten Rucksack und einen Helm mit hellem Visier mit sich führte. Der 29-jährige trug durch Vorfall sichtbare Verletzungen im Gesicht davon, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Polizei Emden hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, die Dienststelle zu kontaktieren.

Leer - Einstieg in Kindergarten

Am 24.01.2022 wurde gegen 07:26 Uhr durch eine Mitarbeiterin festgestellt, dass sich unbekannte Täter auf derzeit noch ungeklärte Weise Zutritt zu einem Kindergarten an der Straße "Hoher Weg" verschafft haben. Die Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht, wobei nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon entwendet wurde. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Gewässerverunreinigung

Nachdem unbekannte Täter einen Eimer mit Altöl, Ölfilter und ölgetränkten Lappen in die 2. Südwieke warfen, hat die Polizei Rhauderfehn nun die Ermittlungen zu dieser Umweltstraftat aufgenommen. Am 18.01.2022 wurden, nach Bekanntwerden und Meldung der Umweltverschmutzung, Ölsperren durch eine professionelle Entsorgungsfirma auf dem betroffenen Kanalstück gesetzt. An den darauffolgenden Tagen wurde das Öl mittels eines Spezialfahrzeuges abgesogen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, die Dienststelle in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei Emden erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es bereits am 06.01.2022 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Straße "Hof von Holland". Auf dem Parkplatz einer dortigen Kirche wurde ein abgestellter Pkw VW beschädigt, welcher nach dem Vorfall deutliche Kratzer mit einer Fremdfarbe in orange am vorderen rechten Kotflügel aufwies. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, die Polizei Emden zu benachrichtigen.

