POL-LER: Pressemeldung 22.01.2022

Wohnzimmerbrand

Westoverledingen - Aus nicht zweifelsfrei geklärter Ursache kommt es im Wohnzimmer des Einfamilienhauses in der Okko-Ten-Broek-Straße, am Morgen des 21.01.2022 zu einem Brand. Das Wohnzimmer brennt komplett aus. Der Rest des Hauses ist verrußt/verraucht und laut Feuerwehr nunmehr unbewohnbar. Der Brandentstehungsort wird für weitere polizeiliche Ermittlungen beschlagnahmt. Zwei Bewohner (w/43 Jahre und m/31 Jahre) werden durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt in ein Papenburger Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Amtsanmaßung (Anruf von falschem Polizeibeamten)

Leer - Erneut kam es zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten. In diesem Fall gab sich eine junge Frau am Telefon als Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Leer/Emden aus und fragte die 79-jährige Mitteilerin über Einbrüche in Ihrer Nachbarschaft aus. Diese hatten tatsächlich jedoch nie stattgefunden. Die Meldende erkannte sofort, dass es sich um einen Anruf einer falschen Beamtin handelte, da ihr diese Betrugsmasche bekannt ist. Sie reagierte in diesem Fall richtig, lachte die Täter am Telefon aus und beendete folgerichtig sofort das Gespräch. Zu erneuten Anrufen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Fahren unter Betäubungsmittel

Weener - Am Abend des 21.01.2022 wurde ein 42-jähriger Niederländer in Weener, Neue Feldstraße, durch Beamte der Polizeistation Weener kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Kokain stand. Eine Blutprobe wurde unerlässlich und die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Schadstoffe illegal entsorgt

Emden - In den Abendstunden des 20.01.2022 wurden auf dem Gelände einer Tankstelle der Neutorstraße von einer bislang unbekannten männlichen Person diverse Behältnisse mit Altöl widerrechtlich abgestellt. Anschließend entfernte sich der Mann in einem silber-grauen Pkw der Marke Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

