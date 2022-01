Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl von Bauzubehör++Autokennzeichen entwendet++Autoreifen zerstochen++Fensterscheiben eingeschlagen++Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss++Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt++Nach Zusammenstoß geflüchtet++Schockanrufe in Emden und im Landkreis Leer++Unfall nach Vorfahrtsverletzung++

Leer - Ladendiebstahl von Bauzubehör

Bereits am 17.01.2022 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Diebstahl von diversem Bauzubehör aus einem Baumarkt in der Industriestraße. Bisher unbekannte Täter entwendeten während der Geschäftszeit zwei Akku-Bohrschrauber, einen Akku-Winkelschleifer und ein Akku-Set der Marke Metabo. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei in Leer bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Baumarkt auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib der Gegenstände geben können, um Kontaktaufnahme.

Emden - Autokennzeichen entwendet

In der Nacht vom 18.01.2022 auf den 19.01.2022 kam es in der Kopernikusstraße zu insgesamt vier Kennzeichendiebstählen. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die Kennzeichenpaare von zwei VW Golf, einem Seat Arona und einem Audi TT. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Tatzeit Beobachtungen am Tatort gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Leer - Autoreifen zerstochen

In der Kimbernstraße kam es am frühen Morgen des 19.01.2022 zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf. Ein bisher unbekannter Täter zerstach zwei Reifen des auf der Auffahrt geparkten Pkw und verteilte rohe Eier auf dem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Leer - Fensterscheiben eingeschlagen

Am 20.01.2022 kam es gegen 01:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem IT-Unternehmen in der Heisfelder Straße. Anwohner wurden durch laute Geräusche aufgeschreckt und informierten umgehend die Polizei. Durch diese wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter alle Fensterscheiben des Geschäfts zerstört hatte. Eine unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am 19.01.2022 kontrollierte die Polizei gegen 23:20 Uhr eine Autofahrerin in der Reimerstraße. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 25-jährigen Frau aus Leer wurde festgestellt, dass diese alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Weiterhin muss sich die 25-Jährige nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 19.01.2022 wurde gegen 16:00 Uhr der Fahrer eines VW Golf in der Straße Untenende durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle des 56-jährigen Fahrers aus Papenburg wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine freiwillige Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Papenburger eingeleitet.

Emden - Fahrzeug im Vorbeifahren geschädigt

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde in der Elbinger Straße ein geparkter Pkw Skoda in grau beschädigt. Das betroffene Fahrzeug war in der Zeit vom 17.01.22, 14:20 bis zum 18.01.22, 14:20 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt und von dem flüchtigen Fahrer seitlich touchiert worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu benachrichtigen.

Emden - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Nachdem sie eine 17-jährige Fahrradfahrerin bei einem Abbiegevorgang übersehen und angefahren hatte, entfernte sich eine Autofahrerin mit einem roten Kleinwagen, vermutlich der Marke VW, von der Unfallstelle, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Die 17-jährige befuhr am 19.01.2022 gegen 07:00 Uhr mit ihrem Fahrrad die Faldernstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Straße "Hinter d. Halle" befand sich die verantwortliche Fahrzeugführerin, die mit ihrem roten Kleinwagen, mit Städtekennung aus Norden, nach rechts ebenfalls auf die Faldernstraße einbiegen wollte. Als die Fahrradfahrerin den Einmündungsbereich passierte, fuhr die unbekannte Frau an und erfasst die 17-jährige. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die 20-30-jährige Fahrzeugführerin mit schulterlangen blonden Haaren sprach die Radfahrerin noch kurz an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne sich weiter um das Geschehen zu kümmern. Die Polizei in Emden hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder der verantwortlichen Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, diese an die Emder Polizei mitzuteilen.

Emden/ Landkreis Leer - Schockanrufe

Am Vormittag des 20.01.2022 wurden der Polizei in Emden mehrere sogenannte Schockanrufe gemeldet. Verschiedene Emder Bürger*innen wurden im Laufe des Vormittages von einer unbekannten weiblichen Person angerufen. Die gab vor, die Tochter der Betroffenen zu sein. Die Frau gab sich verzweifelt und behauptete, einen schweren Unfall verursacht zu haben, zu dessen Regelung eine größere Menge Bargeld benötigt würde. Es ist davon auszugehen, dass weitere derartige Betrugsanrufe im Emder Stadtgebiet vorfallen werden. Vergleichbare Meldungen sind bereits aus dem Landkreis Leer eingegangen, daher auch bitte in allen Gemeinden und dem Stadtgebiet Leer Vorsicht vor solchen Anrufen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es sich bei diesen Telefonaten um Betrugsanrufe handelt. Betroffene werden gebeten, diese Gespräche umgehend abzubrechen. Es wird gebeten, lebensältere Familienmitglieder und Bekannte vor dieser Betrugsmasche zu warnen.

Hesel - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Der Fahrer eines Sattelzuges hatte am Morgen des 20.01.2022 die Absicht von der Straße Wehrden nach links auf die Bundesstraße 436 einzufahren. Gegen 07:55 leitet der 45-jährige Mann aus Polen den Einbiegevorgang ein und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Der 19-jährige Fahrer des Pkw, welcher auf der B 436 in Richtung Leer unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und geriet mit seinem Fahrzeug unter den Auflieger des Sattelzuges. Rettungskräfte konnten den leicht verletzten jungen Mann aus dem Auto befreien und vorsorglich einem Krankenhaus zuführen. Zwecks Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 346 für eine halbe Stunde beidseitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Polizei in Hesel hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell