Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Bedrohung nach Ladendiebstahl++Versuchter Einbruch unter Alkoholeinfluss++Brennender Müll++Lebensgefährlich verletztes Unfallopfer verstorben++

Leer - Bedrohung nach Ladendiebstahl

Am 17.01.2022 wurde ein 25-jähriger Mann mit Wohnsitz in Leer gegen 14:20 Uhr in einem Kosmetikfachgeschäft von zwei Zeugen beobachtet, als er ein Kosmetikprodukt in seine Jackentasche steckte und das Geschäft ohne Bezahlvorgang verlassen wollte. Die Zeugen machten eine Mitarbeiterin des Geschäftes auf den Umstand aufmerksam, woraufhin diese die Ware von dem 25-jährigen zurückforderte. Nach dem Vorfall verließen der Beschuldigte und auch die Zeugen das Geschäft. Kurz darauf meldeten die Zeugen, ein 29-jähriger und ein 25-jähriger Leeraner, per Telefon an die Polizei, dass sie von dem zuvor gemeldeten Ladendieb per Fahrrad verfolgt würden. Zudem hätte dieser den beiden Männern ein Messer vorgehalten und den Umstand mit drohenden Worten begleitet. Die beiden Zeugen traten daraufhin die Flucht an. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Sofortfahndung konnte die tatverdächtige Person mit dem mitgeführten Fahrrad durch Einsatzkräfte der Polizei ausfindig gemacht werden. Gegen den Tatverdächtigen wurden polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, zudem erfolgte eine Ingewahrsamnahme zwecks Verhinderung weiterer Straftaten. Weiterhin wird der Eigentumsstatus des mitgeführten Fahrrades überprüft. Der Mann muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Leer - Versuchter Einbruch unter Alkoholeinfluss Am 17.01.2022 wurde der Polizei Leer gegen 21:30 Uhr gemeldet, dass es an einer Praxis für Physiotherapie am Logaer Weg zu einem versuchten Einbruch gekommen sei. Die Inhaberin der Praxis befand sich zu Büroarbeiten in den Praxisräumen, als sie bemerkte, dass eine männliche Person an einem der Fenster Hebelversuche unternahm. Auf Nachschau der Inhaberin entfernten sich dann zwei männliche Personen von der Örtlichkeit, von denen sich eine im hinteren Bereich der Praxis aufgehalten hatte und flüchteten auf jeweils einem Fahrrad. Durch umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei wurde der Sachverhalt aufgenommen und eine Sofortfahndung eingeleitet. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden zwei Männer aus Leer, 25- und 36 Jahre alt, zeitnah auf dem Logaer Weg angetroffen. Durch Ermittler der Polizei wird nun überprüft, ob die Personen für den versuchten Einbruch in die Praxis zur Verantwortung zu ziehen sind. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich zudem heraus, dass beide Männer erheblich alkoholisiert waren. Der 25-jährige wies einen Atemalkohol von 2,08 Promille auf, bei dem 36-jährigen wurde ein Wert von 1,69 Promille Atemalkoholwert festgestellt. Beide Ergebnisse übersteigen den zulässigen Wert mit welchem ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden darf. Daher wird nun bezüglich des Vorwurfes "Trunkenheit im Verkehr" ermittelt. Zudem handelt es sich bei den mitgeführten Fahrrädern um hochwertige Modelle, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Die Ermittlungen dauern an.

Filsum - Brennender Müll

Bereits am 14.01.2022 kam es um 12:10 Uhr auf der Hauptstraße zu einer Entzündung von Hausmüll, welcher sich bereits in einem geschlossenen Mülltransportfahrzeug befand. Die verantwortlichen Mitarbeiter reagierten umgehend und luden den kompletten Müll zu Löschzwecken auf der Straße ab. Nachdem der Müllbrand von der Feuerwehr abgelöscht worden war, erfolgte die Entsorgung. Die Hauptstraße war für die Arbeiten ca. zwei Stunden gesperrt. Es kam niemand zu Schaden.

Emden - Lebensgefährlich verletztes Unfallopfer verstorben Am 15.01.2021 berichtete die Polizeiinspektion Leer/Emden über einen Verkehrsunfall, bei welchem ein 94-jähriger Mann am 14.01.2021 gegen 21:00 Uhr mit seinem Microcar an der Nesserlander Schleuse verunfallte und in den Außenhafen am Borkum Anleger stürzte. Der 94-jährige Emder, der zunächst lebend geborgen werden konnte, ist am Morgen des 17.01.2022 in einem Krankenhaus verstorben.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell