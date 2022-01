Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden vom 16.01.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Diebstahl

Leer - In der Zeit vom 15.01.2022 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr betraten der oder die unbekannten Täter ein Grundstück im Conrebbersweg. Durch unverschlossene Türen gelangten der oder die Täter in einen Wintergarten und einen Schuppen, woraus Spielgeräte und Werkzeuge im Wert eines dreistelligen Bereiches entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise auf die Geschehnisse geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Leer unter der Telefonnummer 0491/976900 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am 15.01.2022 gegen 22:40 Uhr wurde in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der männliche, 18-jährige Fahrzeugführer aus Emden nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

