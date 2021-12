Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Gerätschaften geraten in Brand

Schüttorf (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 23:05 Uhr, gerieten Gerätschaften auf einem unbewohnten Grundstück an der Quendorfer Straße in Brand. Vermutlich durch die Nutzung des Außenkamins geriet Glut an die Gerätschaften, die daraufhin Feuer fingen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

