Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr in der Straße Am Strampel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand geparkten roten Mercedes. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell