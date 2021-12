Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - 74-Jähriger nach Unfall in Klinik verstorben

Wietmarschen (ots)

Wie bereits berichtet ist es am Freitag auf der Dalumer Allee zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Fahrzeugführer war gegen 16.40 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Wietmarschen unterwegs. In Höhe des Plakkensgraben kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Ford Kuga. Der 74-jährige Fahrer wurde zunächst mit schweren Verletzungen in die Euregio Klinik in Nordhorn eingeliefert. Dort erlag am gestrigen Abend seinen schweren Verletzungen.

