Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.12.) nutzten bislang unbekannte Täter die dreistündige Abwesenheit einer Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Lückerather Weg in Bergisch Gladbach.

Die Täter verschafften sich über das Garagendach und mittels gewaltsamer Öffnung des angrenzenden Badezimmerfensters Zugang zur Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut.

Laut Angaben der Bewohnerin wurde Schmuck mit einem Wert von circa 500 Euro entwendet. Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

