POL-MG: Sachbeschädigung an Fahrzeugen am Abteiberg

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Autos wurden am Donnerstag, 3. Juni, zwischen 16.30 und 20.30 Uhr, am Abteiberg parkend von bislang unbekannten Tätern beschädigt. An den betroffenen Fahrzeugen wurden die Reifen zerstochen sowie der Seitenspiegel abgerissen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell