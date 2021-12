Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen gesucht - Einbrüche am helllichten Tag

Leichlingen (ots)

Am Mittwoch (08.12.) brach ein unbekannter Täter zwischen 12:15 Uhr und 13:10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße ein und versuchte im Anschluss in die Wohnung des Nachbarhauses einzubrechen. Hierzu sprang der Täter über einen Zaun auf das Nachbargrundstück und machte sich mit einer Gartenschere an der Terrassentür zu schaffen. Bei dem Versuch, in die Wohnung zu gelangen, wurde der Täter jedoch auf frischer Tat ertappt und flüchte anschließend in unbekannte Richtung. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Der Täter soll circa 35-45 Jahre alt, 170cm-175cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Er soll sehr kurze Haare gehabt haben und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Oberteil mit einer auffälligen Aufschrift sowie eine Arbeitshose mit schwarzen Flicken.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205 - 0 entgegen. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell