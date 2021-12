Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zeugen gesucht - Einbruch in Café

Overath (ots)

Am Mittwoch (08.12.) musste der Betreiber eines Cafés auf der Olper Straße im Stadtteil Untereschbach feststellen, dass bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Cafés eingebrochen waren, welche er am Vortag gegen 13:00 Uhr ohne besondere Auffälligkeiten verlassen hatte.

Durch das Herausheben einer Tür gelangten die Täter in den Innenbereich des Cafés und durchwühlten den Kassenbereich. Die Kasse sowie diverse Kassenzettel wurden verstreut auf dem Boden vorgefunden.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Aussagen über das Diebesgut getroffen werden. Durch die Polizei wurde der Erkennungsdienst zwecks der Sicherung möglicher Spuren angefordert. Der Schaden an der Seitentür wird aktuell auf circa 150 Euro geschätzt.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

