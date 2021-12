Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Vandalismus gesucht

Haren (ots)

Zwischen Freitag und Montag ist es an der Bushaltestelle am Funkenkamp zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte haben die Scheibe mit einem Pflasterstein so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

