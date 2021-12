Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Tragetasche am Bahnhof zurückgelassen

Meppen (ots)

Eine bislang Frau hat am Sonntagabend am Gleis 1 des Bahnhofes in Meppen eine Tragetasche zurückgelassen. Die unbekannte Eigentümerin stieg um 18 Uhr in den Zug Richtung Münster. In der roten Tasche mit weißen Punkten befanden sich unterschiedliche Einkäufe. Neben Fahrradreinigungsmitteln enthielt sie vor allem Süßigkeiten. Die Tasche kann bei der Polizei Meppen abgeholt werden. Hinweise unter (05931)9490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell