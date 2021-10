Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle - Zeuegnaufruf

Suhl (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Johann-Wendel-Straße in Suhl. Der oder die Täter brachen die Sicherheitsschlösser von mehreren Baucontainern auf. Es wurden insgesamt 150 Meter Kupferkabel und ein Baustrahler entwendet. Zudem nahmen die Diebe die Vorhängeschlösser an sich. Ob weitere Baumaterialien/Werkzeuge entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Nähe der betreffenden Baustelle bemerkt? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes geben? Melden Sie sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0.

