Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall durch verlorenen LKW-Reifen - 1 leichtverletzte Person

Wörrstadt (ots)

Am Montag, den 13.09.2021, kam es gegen 12:32 Uhr auf der A60 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 58-jähriger LKW-Fahrer befuhr die A60 in Fahrtrichtung Hessen. Kurz vor der Anschlussstelle Lerchenberg sah er im Rückspiegel, dass sich zumindest zwei Reifen seines Anhängers lösten und über die Autobahn rollten. Ein Reifen hatte eine so hohe Umdrehung, dass er über die Leitplanke sprang und mit dem PKW einer 56-jährigen Frau kollidierte, die zu diesem Zeitpunkt die A60 in Fahrtrichtung Bingen befuhr. Die PKW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch in die nächste Nothaltebucht lenken. Zur Klärung der möglichen Unfallursache wurden Fachkräfte der Verkehrsdirektion Wörrstadt hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

