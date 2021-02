Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (34/2021) Dreister Diebstahl am Mittag in Geismar - Dieb stiehlt Geldbörse aus Wohnhaus in der Charlottenburger Straße

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Charlottenburger Straße Freitag, 5. Februar 2021, gegen 12.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Kurz nachdem eine Göttingerin ihre Einkäufe aus dem Auto ausgeladen und ins Haus gebracht hatte, ist ein unbekannter Dieb Freitagmittag (05.02.21) in der Charlottenburger Straße in einem unbeobachteten Moment in das Gebäude eingedrungen und hat die Geldbörse der Frau gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Tat geschah vermutlich in dem Moment, als die Bewohnerin den Wagen in die Garage fuhr. Der Eindringling flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt, schlank, kurzes, blond-graues Haar, Dreitagebart, bekleidet mit hellblauem Oberteil mit weißen Querstreifen, schwarzem Parka, blauer Jeans und weißen Sportschuhen. Der Gesuchte hatte ein mintgrünes Mountainbike dabei, an dem ein Getränkehalter mit einer gelben Trinkflasche montiert war. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Eine sofort nach dem Flüchtigen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell