Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Armaturenbrett aus BMW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (09.12.) gegen 07:00 Uhr bemerkte die Besitzerin eines BMW, welchen sie am Vortag gegen 19:00 Uhr an einer Wohnanschrift in der Theodor-Fliedner-Straße in Hand abgestellt hatte, dass die vordere Scheibe der linken Tür ihres Fahrzeuges auf unbekannte Weise eingeschlagen wurde.

Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurde das gesamte Armaturenbrett ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell