Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf dem Hellweg - zwei Täter flüchtig

Hamm-Berge (ots)

Am Mittwoch, 18. August, gegen 22.50 Uhr wurde ein 18-Jähriger von zwei jungen Männern auf dem Hellweg in der Nähe eines Getränkemarktes beraubt. Unter Vorhalt eines Taschenmessers forderte einer der Täter den Geschädigten auf, seine Bauchtasche auszuhändigen. Der 18-Jährige wehrte sich mit einem Tritt gegen den Räuber. Anschließend legte der Geschädigte seine Bauchtasche ab, um sich besser verteidigen zu können. Die Gelegenheit nutzte der zweite Täter, um die Bauchtasche zu entwenden und zu flüchten. In unmittelbarer Nähe warf der Tatverdächtige dann die Bauchtasche in ein Gebüsch. Anschließend flüchteten die beiden Diebe in Richtung Grünstraße. Der erste Täter ist 16 bis 18 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur und hat braune, lockige Haare. Der Tatverdächtige trug eine dunkle Jacke und eine Jeans. Der zweite Räuber ist ebenfalls 16 bis 18 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

