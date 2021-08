Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und einem Radfahrer kam es am Mittwoch, 18. August, 9 Uhr, auf der Ostenallee. Eine 33-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der einspurigen Abzweigung des Nordrings in Richtung Süden, als sie im Einmündungsbereich der Ostenallee mit einem 43-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Der Hammer Fahrradfahrer fuhr auf dem Radstreifen in Richtung Westen und stürzte durch die Kollision. Ein Rettungswagen brachte den 43-jährigen Mann zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.(mg)

