Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Mercedes angefahren

Ludwigsburg (ots)

Beim Ein- oder Ausparken auf dem Kauflandparkplatz in der Römerstraße in Eltingen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 10:15 und 10:45 Uhr einen Mercedes hinten links angefahren und etwa 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell