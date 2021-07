Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 15.000 Euro Sachschaden forderte am Montagabend gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Rudolf-Harbig-Straße. Eine 42-jährige Autofahrerin war mit ihrem VW auf der Rudolf-Harbig-Straße in Richtung Ochsenallmend unterwegs und stieß mit dem bevorrechtigten Smart einer 62-jährigen Frau zusammen, die in Richtung Sindelfingen fuhr. Beide Frauen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein mitfahrendes Kind im Auto der 42-Jährigen blieb unverletzt.

