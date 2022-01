Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mülltonnenbrand in der General-Oberst-Beck-Straße

Mainz Hechtsheim (ots)

In der Nacht des 31.12.2021, gegen 02:44 Uhr, kam es in Mainz-Hechtsheim in der General-Oberst-Beck-Straße 4 zu mehreren Mülltonnenbränden. Nach jetzigem Stand, brannten mehrere Mülltonnen sowie große Müllcontainer komplett aus. Diese befanden sich in einem eingezäunten Bereich. Bislang gibt es keine Täterhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell