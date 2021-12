Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots)

Bereits am 06.12.2021 kam es gegen 10 Uhr auf der Alten Mainzer Straße in Mainz-Hechtsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. In den Vorfall war ein Gespann aus Pedelec und Anhänger sowie ein weißer Audi (vermutlich Limousine) verwickelt. Der PKW-Fahrer bremste ab, der Pedelecfahrer musste ausweichen und stieß dabei gegen eine Verkehrsinsel. Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, welche sich nach dem Unfall um den Fahrradfahrer kümmerten. Diese Zeugen, sowie andere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel.: 06131 - 654312) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell