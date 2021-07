Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 80.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

In der Markgröninger Straße in Münchingen kollidierten am Dienstag gegen 05:25 Uhr eine 58-jährige Mercedes-Lenkerin und ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet die 58-Jährige, die in Richtung der L1141 unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden 45-Jährigen auf Höhe des Ortsschildes zusammen. Hierbei zogen sich beide Pkw-Lenker leichte Verletzungen zu und der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Pkw erlitten Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 80.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Die Münchinger Feuerwehr, mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort, kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

