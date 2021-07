Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Denkendorf: Unfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es kurz nach 22.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen zu einem Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 21 Jahre alter VW-Polo-Lenker wollte eine auf der mittleren Spur fahrende 20-jährige VW-Bus-Fahrerin überholen. Im Zuge dieses Überholmanövers fuhr der 20-Jährige, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht anpasste, auf den VW-Bus auf. Beide PKW schleuderten nach rechts, kamen von der Fahrbahn ab und prallten in die Leitplanke. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 21-Jährige sowie die 20 Jahre alte Frau und ein weiterer Insasse im VW-Bus erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrerin und der Mitfahrer im Bus mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Einsatzmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis gegen 23.45 Uhr gesperrt. Es entstand ein Rückstau von rund zwei Kilometern. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 25.000 Euro belaufen.

