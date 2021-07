Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Geschädigte nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit wegen besonders schweren Fall des Diebstahls gegen einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kalkofenstraße in Herrenberg zunächst einem Zeugen aufgefallen war. Der Zeuge hatte den Mann gegen 16.00 Uhr beobachtet, wie er mit einem schwarzen Mountainbike auf dem Parkplatz herumfuhr. Neben dem Tatverdächtigen befanden sich noch drei weitere Personen auf dem Parkplatz. Weiterhin bemerkte der Zeuge, wie eine der Personen ein Fahrradschloss in einen Mülleimer warf. Anschließend fuhr ein PKW, ein größerer Fiat, mitsamt aller Personen davon. Der Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert, die im Herrenberger Stadtgebiet nach dem PKW fahndete. Zeitgleich wurde das Polizeipräsidium Reutlingen gebeten, in ihrem Zuständigkeitsbereich ebenfalls Fahndungsmaßnahmen durchzuführen. Beamte des Polizeireviers Rottenburg am Neckar konnten den Fiat, in dem sich der 18 Jahre alte Tatverdächtige sowie ein 20 und zwei 21 Jahre alte Männer in Rottenburg am Neckar feststellen. Sie entdeckten auch das schwarze Mountainbike, das zuvor vermutlich in Herrenberg im Bereich der Kalkofenstraße entwendet worden war. Darüber hinaus fanden die Beamten noch weitere Fahrräder, deren Herkunft bislang nicht geklärt ist. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet nun insbesondere den Besitzer des schwarzen Mountainbikes der Marke Serious, Typ Rockville, sich zu melden und sucht weitere Geschädigte, deren Fahrräder mitmaßlich im Laufe des Sonntags in Herrenberg abhandengekommen sind.

