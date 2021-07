Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Geschwindigkeitskontrollen + 34-Jähriger brüllt Parolen und zeigt den Hitler Gruß + Wahlplakate in Brand gesetzt + Roller gestohlen + Fahrspurwechsel führt zu Unfall

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: Polizisten kontrollierten

Auf der Bundesstraße 277 in Höhe Haiger-Sechshelden kontrollierten am Montag (12.07.2021) Dillenburger Polizisten. Gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei in Lich führten die Ordnungshüter Geschwindigkeitskontrollen durch. Mit einem Lasermessgerät kontrollierten sie von 10:30 Uhr bis 12:45 Uhr, sowie von 14:40 Uhr bis 15:40 Uhr. Am Sechsheldener Kreisel wurden die Fahrzeuge angehalten. Die Beamten kontrollierten 57 Fahrzeuge und 65 Personen. 30 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Zwei Autofahrer waren nicht angegurtet, einer trug keine Sehhilfe, die er laut Eintrag in seinem Führerschein tragen muss. Auf sie kommt ein Verwarnungsgeld zu. Einen 23-jähriger Hyundai-Fahrer kontrollierten die Beamten. Sein i10 befand sich offensichtlich nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Die Windschutzscheibe war gerissen und das Abblendlicht defekt. Die Ordnungshüter stellten fest, dass der Hyundai nicht versichert war. Der 23-jährige Fahrer konnte keinen Führerschien vorzeigen. Er besitzt noch keinen. Auf den Haigerer kommen nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Audi-Fahrer, der mit 152 km/h statt der erlaubten 100 km/h in die Messstelle raste. Er muss mit einem Bußgeld von 240 Euro, 2 Punkten im Fahrerlaubnisregister und 1 Monat Fahrverbot rechnen.

Dillenburg-Frohnhausen: Geschwindigkeitskontrollen

Am 06.07.2021, zwischen 19:15 Uhr und 21:00 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Dillenburg Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 253 von Dillenburg kommend in Fahrtrichtung Frohnhausen durch. Im Bereich der Firma Outokumpu ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. 13 Fahrzeuge waren zu schnell. Die gefahrenen Geschwindigkeiten betrugen dabei abzüglich einer Toleranz von 3 km/h zwischen 79 und 121 km/h. Bußgelder von 10 Euro bis 240 Euro kommen auf die Verkehrssünder zu. Die Fahrer eines BMW und eines Seat müssen zusätzlich mit einem Fahrverbot von 4 Wochen rechnen.

Herborn: 34-Jähriger brüllt Parolen und zeigt den Hitler Gruß

Herborner Polizisten wurden am Dienstagabend (13.07.2021) gegen 23:00 Uhr auf den Plan gerufen. Zeugen hatten mitgeteilt, dass ein 34-Jähriger durch die Herborner Innenstadt zieht, Passanten anpöbelt, den Hitler Gruß zeigt und rechtsradikale Parolen ruft. Die Ordnungshüter trafen den 34-Jährigen aus Herborn am Bahnhofsvorplatz an. Gegen den Mann wird nun wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Wetzlar-Niedergirmes: Wahlplakate in Brand gesetzt

Unbekannte zündeten in der Nacht zu Mittwoch (14.07.2021) drei Wahlplakate an. Die Plakate hingen an einem Zaun in der Dammstraße. Aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer um 01:08 Uhr und informierten die Feuerwehr. Diese rückten an und löschten den Brand. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Roller gestohlen

Einen Peugeot-Roller stahlen Unbekannte aus einer Hofeinfahrt in der Industriestraße. Da die Batterie des Rollers nicht geladen war, ließen die Diebe das schwarzen Zweirad nach etwa 100 Metern zurück. Die Unbekannten brachen den Roller auf und durchsuchten ihn offenbar nach Wertgegenständen. Der Schaden wird mit 1.250 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen 22:00 Uhr am Dienstag (13.07.2021) und 07:23 Uhr am Mittwoch (14.07.2021) im Bereich der Industriestraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

B49/Lahnau: Fahrspurwechsel führt zu Unfall

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Montag (12.07.2021) gegen 07.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 49 von Gießen nach Wetzlar. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, zog der Unbekannte auf die rechte Spur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste ein 29-jähriger Mann in einem Skoda stark ab und fuhr in die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

