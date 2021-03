Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schmorbrand in Schreinerei

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 02.03.2021, 15:59 Uhr, Erftstrasse (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Schreinerei an der Erfstrasse gerufen. Dort war ein Kunststoffabluftschlauch der Späneabsaugung einer Kreissäge in Brand geraten. Mittels einer Wärmebildkamera überprüften die Einsatzkräfte, ob sich noch Glutnester im Rohrleitungssystem befinden. Hier konnte keine Feststellung gemacht werden. Um ein Glimmen eventueller Glutreste innerhalb des Spänebunkers zu verhindern wurde dieser von oben mit Wasser beaufschlagt und auch die Späne im Umfeld des Spänebunkers wurde benässt. Dem Betreiber wurde auferlegt, durch eine nächtliche Brandwache über sein Personal das Restrisiko eines Brandes zu eliminieren.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

