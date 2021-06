Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Illegale Müllablagerung in Lechtingen

Wallenhorst (ots)

Unweit der Lechtinger Mühle, im Kreuzungsbereich Mühlenstraße / Brammenweg, wurde in der Nacht zum Freitag illegal Bauschutt abgelagert. Ein weißer Transporter mit Kastenanhänger hielt am Straßenrand und drei Personen schaufelten ca. zwei Kubikmeter Bauschutt auf ein Maisfeld. Abgespielt hat sich die Tat zwischen 02 Uhr und 02:30 Uhr. Bei dem Müll befindet sich eine auffällige Tapete, siehe beigefügte Fotos. Hinweise auf die Verursacher oder die Herkunft der Abfälle bitte an die Polizei in Wallenhorst unter 05407/81790 oder die Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

