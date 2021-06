Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Zusammenstoß mit abbiegendem Fahrzeug

Alfhausen (ots)

Auf der B68 zwischen Alfhausen und Hesepe ereignete sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 45-jähriger Mann aus Alfhausen befuhr die B68 mit seinem Mercedes in Richtung Hesepe, als er beabsichtigte nach links in die Bramscher Straße abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste der Mercedes bis zum Stillstand ab. Hinter dem Mercedes stoppte ein Audi A3. Hinter dem Audi fuhr eine 21-jährige Frau aus Alfhausen in ihrem Renault Twingo und bemerkte die vor ihr haltenden Pkw zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog die 21-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie in die linke Fahrzeugseite des Mercedes, der inzwischen mit dem Abbiegevorgang begonnen hatte. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Insassen des Audi und ein weiterer Augenzeuge bestätigten den Unfallhergang.

