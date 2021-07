Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 41-jährige KIA-Lenkerin am Montag gegen 17:45 Uhr in der Kelterstraße in Flacht in Fahrtrichtung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen frontal mit einem Baum. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am KIA entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

