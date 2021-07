Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 07:10 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Straße "An der Kläranlage" in Vaihingen an der Enz und stahlen eine Rüttelplatte der Marke Wacker/Neuson im Wert von etwa 10.000 Euro. Aufgrund des Gewichts von knapp 500kg muss die Rüttelplatte mit einem geeigneten Fahrzeug oder Gespann abtransportiert worden sein. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07042 941 0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

