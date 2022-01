Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall legt Internet- und Festnetzanschluss lahm

Bild-Infos

Download

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Samstagmorgen den 01.01.2022, in der Zeit zwischen 05:30 und 06:00 Uhr kam es in Mainz-Hechtsheim auf Höhe der Curiestraße 17 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer hat mit seinem Opel Astra, so die Auswertung der aufgefundenen Plastikteile, einen Verteilerkasten (Glasfaser für Internet- und Festnetzanschluss) umgefahren. Hierdurch wurde eine Großzahl der Leitungen abgetrennt. Es konnten vor Ort silberne Lackspuren sowie Plastikteile eines Pkw gesichert werden, welche vermutlich vom Tatfahrzeug herstammen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell