Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck (rod) Am Montag, den 15.11.2021, wurde gegen 13:00 Uhr ein auf dem Parkplatz der BBS Einbeck in der Straße Hullerser Tor abgestellter PKW Opel Corsa durch eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. An dem Opel entstand ein Schaden von geschätzt 1.200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell