Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Zwei bisher unbekannte weibliche Personen versuchten am 15.11.21, gegen 16:00 Uhr, unbezahlte Ware aus einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße umzutauschen. Sie gaben an der Kasse an, die Quittung vergessen zu haben. Als die Rückgabe misslang, verließen die beiden Personen den Markt mit der Ware, ohne diese zu bezahlen. Beide Personen hatten lange schwarze Haare und hatten schwarze Jacken an. Eine Person trug einen sandfarbenen Turnbeutel mit auffälligem Leopardenmuster. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell