Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 33jähriger Mann aus Uslar wurde am 14.11.21 gegen 21:25 Uhr auf dem Gelände der Grundschule in der Kantstraße angetroffen. Er hatte eine Sturmhaube auf und führte eine Taschenlampe und Werkzeug mit sich. Der Täter wurde festgenommen und am nächsten Tag nach einer Vernehmung entlassen.

