Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

FuldaFulda (ots)

Hünfeld - Am Montag, den 16.11.2020, zwischen 09:45 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Ein Hünfelder hatte zuvor seinen blauen Ford Fiesta auf einer markierten Parkfläche ordnungsgemäß abgestellt. Im vorgenannten Tatzeitraum befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Marienstraße und stieß aus nicht näher bekannten Gründen mit dem Ford Fiesta so zusammen, dass der Spiegel der Fahrerseite, sowie der vordere Kotflügel beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Aus welcher Richtung der Unfallverursacher kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

