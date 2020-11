Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bebra- Ein Pkw-Fahrer (30 J.) aus Sontra befuhr mit seinem Opel am 16.11.20, gegen 14.30 Uhr, die B 27 aus Bebra kommend in Richtung Eschwege. Zwischen der Abfahrt Bebra-Nord und der Abfahrt Bebra-Asmushausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf dem Grünstreifen ins Schleudern und kollidierte nach einigen Metern auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit der Schutzplanke. Der Pkw kam dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro. Vier mitfahrende Personen (39, 39, 42 u. 26 J.) alle aus Sontra wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rotenburg- Am 16.11.20, in der Zeit von 14:10 - 18 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen Skoda (Elektrofahrzeug) auf dem ausgewiesenen Parkplatz der Elektroladestation in der Weingasse. Durch einen unter Umständen dort abgestellten Anhänger wurde beim Rangieren, die vordere, linke Stoßstange des Pkws beschädigt. Schaden circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Bebra-Breitenbach- Zur Unfallzeit am 16.11.20, gegen 07.40 Uhr, befuhren eine Pkw-Fahrerin (38 J.) aus Bebra mit ihrem Fiat und ein weiterer Pkw-Fahrer (18 J.) aus Alheim mit seinem Ford die Lüdersdorfer Straße in Richtung Rotenburg. Als die Fahrerin nach links in den Fuhrmannweg einbiegen wollte erkannte dies der Alheimer Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Gesamtschaden ca. 3.500 Euro. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt.

Bebra- Eine Friedewalder Pkw-Fahrerin (18 J.) befuhr mit ihrem Fiat am 16.11.20, gegen 06:45 Uhr, die B 27 von Bebra-Nord in Richtung Bebra-Asmushausen. Ein weiterer Fiat-Fahrer (49 J.) aus Sontra, eine Kia-Fahrerin (38 J.) aus Eschwege und ein Nissan-Fahrer (52 J.), ebenfalls aus Eschwege, befuhren die B 27 in entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve geriet die Friedewalderin auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie zunächst mit dem entgegenkommenden Pkw aus Sontra seitlich zusammen, welcher in Richtung Fahrbahnmitte auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Anschließend rutschte der Pkw aus Friedewald an der linksseitigen Schutzplanke entlang und stieß mit den beiden entgegenkommenden Eschweger Fahrzeugen seitlich zusammen. Gesamtschaden ca. 28.500 Euro. Der 49-Jährige aus Sontra und der 52-jährige Fahrer aus Eschwege wurden leichtverletzt. Die Fahrzeuge aus Friedewald, Sontra und Eschwege waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell