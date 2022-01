Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Brand eines Einfamilienhauses++

Weener - Brand eines Einfamilienhauses

Am 13.01.2022 wurde um 12:26 Uhr durch einen Zeugen eine Brandentwicklung an einem Einfamilienhaus in der Straße "Kakelhörn" gemeldet. Umgehend entsandte Kräfte von Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass aus dem Dach des Gebäudes starker Rauch aufstieg. Die 69-jährige Bewohnerin des Hauses wurde bereits von Zeugen aus dem Objekt evakuiert und in Folge von einem Rettungswagen vorsorglich in ärztliche Behandlung verbracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich über einige Räumlichkeiten im Erdgeschoß und große Teile des Dachstuhls ausgebreitet hatte. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Hintergründe zum Brandausbruch sind derzeit noch unklar. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

