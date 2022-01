POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstähle aus Pkw++Schwerer Diebstahl aus Gaststätte++Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Emden - Diebstähle aus Pkw

In dem Zeitraum zwischen Silvester und dem 11. Januar kam es in der Fährstraße zu Diebstählen aus zwei Pkw, die über einige Tage abgestellt und nicht genutzt worden waren. In einem Fall wurde aus einem Pkw VW eine Geldkassette mit einem zweistelligen Geldbetrag entwendet. Ob das Fahrzeug verschlossen war, wird derzeit geprüft. In einem weiteren Fall wurde die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines Pkw Mercedes mit einem unbekannten Gegenstand zerstört und aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit unbaren Zahlungsmitteln und persönlichen Papieren entwendet. Die Polizei in Emden hat die Straftaten aufgenommen und zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, diese an die Polizei Emden mitzuteilen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen nicht in Kraftfahrzeugen aufbewahrt werden sollten.

Weener - Schwerer Diebstahl aus Gaststätte Durch das Beschädigen eines seitlichen Fensters verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 10.01.2022, 12.00 Uhr bis zum 11.01.2022, 14:50 Uhr Zutritt in eine Gaststätte an der Westerstraße. In den Räumlichkeiten brachen der oder die Täter einen Tabakautomaten, ein Dartspielgerät, sowie einen Billardtisch auf, um an die Geldauffangbehälter zu gelangen. Zudem wurde die Kasse der Gaststätte gewaltsam geöffnet, ein Rechner, 2 Flaschen Sekt und ein Schlüsselbund entwendet. Die Polizei hat die Straftat aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Beobachtungen zu der Tat gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener oder Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 11.01.2022 kam es um 08:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 31-jährige Frau aus Westoverledingen hatte ihren Pkw bereits ausgeparkt und stand noch auf dem Parkplatz, als ein 26-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke fuhr und gegen den Pkw der 31-jährigen stieß. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mann das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Daher muss sich der Mann nicht nur bezüglich des verursachten Unfalles, sondern auch wegen einer Verkehrsstraftat, verantworten.

