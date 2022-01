POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 09.01.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Versuchter Diebstahl einer Klimaanlage ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Diebstahl aus Milchtankstelle ++

Leer - Versuchter Diebstahl einer Klimaanlage

Leer - Am Samstag, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter womöglich, die Klimaanlage an einem Mehrparteienhaus in der Heisfelder Straße zu entwenden. Der Mieter des Objektes bemerkte einen Stromausfall. Bei einer Ursachenforschung stellte er fest, dass jemand in den Keller eingedrungen und die Stromzufuhr unterbrochen hatte. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge versuchte der Täter, die außen am Haus befestigte Klimaanlage zu entwenden. Der Täter versuchte womöglich mit einem Werkzeug, die Anlage von der Verkabelung zu durchtrennen. Um die Anlage von der Stromzufuhr zu trennen, drang der Unbekannte gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Haus ein, wo er die Stromversorgung des gesamten Objektes unterbrach. Der Täter flüchtete schließlich ohne die Mitnahme von Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Diebstahl aus Wohnhaus

Uplengen - Im Zeitraum zwischen dem 04.01.2022 und heute Morgen drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Hollener Straße ein. Der Unbekannte hatte zunächst erfolglos mit einem Gegenstand an der Hauseingangstür und an einem Terrassenfenster gehebelt, ehe durch Einschlagen einer Fensterverglasung in das Haus gelang. Dort entwendete Schmuck sowie eine Uhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Milchtankstelle

Emden - Am Freitag um 12.50 Uhr begaben sich vier Männer in den frei zugänglichen Verkaufsraum einer sogenannten Milchtankstelle in der Straße Am Uphuser Grashaus und nahmen von dort eine Vielzahl an Lebensmitteln mit, ohne die Waren zu bezahlen. Für die Anfahrt und den Abtransport der Waren nutzen sie einen silbernen PKW Ford mit ausländischem Kennzeichen. Die Tat wurde von der installierten Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Täter trugen weiße bzw. dunkle Sneaker. Einer trug eine weiße Jacke mit schwarzem Kapuzenpullover, ein anderer einen weißen Pullover mit orangener Kapuze und darüber eine schwarze Weste. Die beiden anderen hatten jeweils eine dunkle Jacke mit einem dunklen Kapuzenpullover an. Alle Täter hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

