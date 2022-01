Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung vom 07.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 28 ++

Leer - Am 07.01.2022 kam es gegen 11:40 Uhr auf der A 28 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug aus Griechenland fuhr an der Anschlußstelle Leer-Ost in Richtung Emstunnel auf die A 28 auf. Hinter diesem Sattelzug fuhr eine 46-jährige Emderin mit ihrem VW Caddy und überholte den Sattelzug sofort, nachdem beide Fahrzeuge auf die Autobahn aufgefahren sind. Hierbei übersah die 46-jährige einen Audi A3, der bereits auf dem Überholfahrstreifen in gleiche Richtung gefahren ist. Der 25-jährige aus Moormerland konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen das Heck der Emderin. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit zogen beide Fahrzeuge an dem Sattelzug vorbei und drifteten vor diesem nach rechts auf den Hauptfahrstreifen. Der 57-jährige LKW-Fahrer versuchte, auf den Überholfahrstreifen auszuweichen und kollidierte dabei mit dem Audi. Alle drei Fahrzeuge kamen im Anschluss zum Stehen. Während der LKW-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Audi-Fahrer eine Gesichtsfraktur und eine Prellung der Wirbelsäule. Die Emderin zog sich eine Gehirnerschütterung und Platzwunde zu. Beide Beteiligten wurden einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45 000 Euro geschätzt. Die A 28 blieb in Fahrtrichtung Emstunnel für 3 Stunden voll gesperrt.

