Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.01.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Bedrohung mit Messer ++ Versuchter Einbruch in Arztpraxis ++ Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus ++ Ladendiebstahl ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person ++ Versuchter WhatsApp-Betrug ++

Hesel - Bedrohung mit Messer

Am 06.01.2022 kam es gegen 14:10 Uhr in der Dellerstraße zu einer Bedrohung mit einem Messer. Ein noch unbekannter Täter bedrohte eine 54-jährige Frau aus Moormerland mit einem Messer, nachdem es zu Streitigkeiten gekommen war. Beide waren zu diesem Zeitpunkt mit Hunden unterwegs. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, 50-60 Jahre alt, normale Statur, Brillenträger. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

In dem Zeitraum vom 03.01.2022, 12:00 Uhr, bis zum 05.01.2022, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchversuch in eine Arztpraxis in der Nordstraße. Ein bisher unbekannter Täter versuchte die Eingangstür zur Praxis aufzuhebeln und so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht. Die Polizei hat den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Rhauderfehn.

Emden - Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in dem Zeitraum vom 10.12.2021 bis zum 06.01.2022 zu einem Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Brückstraße in Emden. Durch das gewaltsame Öffnen der Hauseingangstür gelangte ein bisher unbekannter Täter in das Objekt und öffnete hier den Hauswasseranschluss. Da das Haus derzeit renoviert wird, trat durch eine zum Teil zerlegte Heizungsanlage im Dachgeschoss Wasser aus und überflutete das Objekt vollständig. Die Polizei in Emden hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Ladendiebstahl

Am 06.01.2022 kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl von Alkohol in einem Kiosk am Bahnhofsring. Ein noch unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und nahm eine Flasche Bier aus einem Kühlregal und steckte diese in seine Jackentasche. Nachdem er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, nahm er eine weitere Dose eines Alkoholmischgetränks an sich und verließ den Kiosk, ohne die Waren zu bezahlen. Der Täter soll 180 bis 185 cm groß gewesen und von schlanker Statur sein. Weiterhin war er dunkel gekleidet. Die Polizei in Leer bittet Zeugen um Kontaktaufnahme.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 06.01.2022, um 13:15 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann aus Polen, der mit seinem PKW auf dem Osseweg unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund körperlicher Ausfallerscheinungen, die auf einen Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten, wurde ein Drogenvortest mittels Urin durchgeführt. Der Test verlief positiv auf THC und Kokain. Der Mann wurde zwecks Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Ein Arzt wurde hinzugezogen. Im weiteren Verlauf gab der Mann an, keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 06.01.2022, um 14:30 Uhr, kam es in der Westerstraße in Höhe der Hausnummer 53 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter befuhr mit seinem unbekannten Fahrzeug die Westerstraße in Richtung Süderstraße. Als dieser an dem rechtsseitig auf dem Parkplatz abgestellten PKW (VW Polo, schwarz) vorbeifuhr, touchierte dieser den parkenden PKW. Hierdurch entstanden Lackkratzer an der rechten, hinteren Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt. Der unbekannte Täter entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 06.01.2022, um 18:15 Uhr, kam es in der Süderstraße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Audi A6 und einem Kleinkraftrad. Eine 30-jährige Moormerländerin befuhr mit ihrem PKW die Süderstraße in Fahrtrichtung Leer und wollte nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts abbiegen. Hierbei übersah sie den 19-jährigen Moormerländer, der ihr mit seinem Kleinkraftrad entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der junge Mann mehrere Meter über die Fahrbahn rutschte. Der junge Mann wurde schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu den Verletzungen liegen zum aktuellen Stand keine weiteren Erkenntnisse vor. Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der sich schätzungsweise auf eine untere vierstellige Summe beläuft.

Uplengen - Versuchter WhatsApp-Betrug

Am 05.01.2022, um 12:00 Uhr, nahm eine unbekannte Person per WhatsApp und unter unbekannter Nummer Kontakt zu einer 62-jährigen Frau aus Uplengen auf. Der Mann gab sich als ihr Sohn aus und führte an, dass das eigene Mobiltelefon defekt sei. Im weiteren Verlauf täuschte dieser eine Notlage vor. Daraufhin wurde der Kontakt seitens der 62-jährigen Frau abgebrochen und die Rufnummer gesperrt. Zu einer weiteren Betrugshandlung kam es aufgrund der vorbildlichen Vorgehensweise der Frau nicht.

