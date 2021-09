Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher an der Taubenstraße

Moers (ots)

Am Mittwochabend, zwischen 20.45 Uhr und 20.55 Uhr, brachen zwei Unbekannte in ein Wohnhaus an der Taubenstraße ein.

Ein Zeuge beobachtete die Unbekannten, die nach dem Einbruch zu Fuß in Richtung Bismarckstraße und weiter in Richtung Römerstraße flüchteten.

Derzeit ist unklar, ob oder was die Einbrecher stahlen.

Beschreibung der Einbrecher:

1. Einbrecher

Ca. 175 cm groß, dünne Figur, trug eine helle, karierte Jacke. Dieser Mann hatte einen Jutebeutel in der Hand.

2. Einbrecher

Ca. 165 cm groß, stämmige Figur, kurze Haare, trug ein dunkles Oberteil.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell