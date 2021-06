Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0418 --Verdächtiger Brief im Jobcenter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Hermann-Fortmann-Straße Zeit: 02.06.2021, 09:50 Uhr

Ein verdächtiger Brief im Jobcenter in Bremen-Grohn hat am Mittwoch einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Mitarbeiter des Jobcenters in der Hermann-Fortmann-Straße hatten den verdächtigen Brief gegen 09:50 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Nachdem das Gebäude durch Einsatzkräfte der Polizei und durch den Sicherheitsdienst geräumt war, sicherten Spezialisten der Bundespolizei den Brief mit einem pulverartigen Inhalt. Die Untersuchung des Pulvers ergab, dass es sich um eine nicht gefährliche Substanz handelt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell