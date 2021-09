Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Unfall beim Ausparken (18.09.2021)

Singen (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an zwei Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Uhlandstraße ereignet hat. Eine 23-jährige Fahrerin eines Toyota Kleinbusses wollte rückwärts aus einer Parklücke auf die Uhlandstraße fahren und übersah hierbei eine herannahende 25-jährige Audi-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision der Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

