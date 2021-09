Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch

Xanten (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.55 Uhr, in ein Haus am Trajanring ein. Nachdem sie die Scheibe einer Terrassentür zerschlugen, gelangten sie ins Gebäude und durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

