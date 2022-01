Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.01.2022

++ Diebstahl aus Restaurant ++ Diebstahl von EC-Karten und Computerbetrug ++ Hausfriedensbruch ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Diebstahl aus Restaurant

Bunde - Am 03.01.2022 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Diebstahl aus einem Restaurant im Kirchring in Bunde. Ein unbekannter Täter gelangte vermutlich über eine unverschlossene Hintertür in die Küche des Restaurants, in der dieser eine Geldbörse inkl. Dokumente und einer Kreditkarte sowie einen PKW-Schlüssel auffand. Im Anschluss hieran öffnete der unbekannte Täter den in der Nähe abgestellten PKW mit dem aufgefundenen PKW-Schlüssel und entwendete zudem eine Reisetasche. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl von EC-Karten und Computerbetrug Leer - Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2021, 13:00 Uhr, und dem 02.01.2022, 23:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter auf bisher unbekannte Weise Zugang zu einem PKW, der in der Erikastraße in Leer abgestellt war. Der Täter entwendete zwei EC-Karten, mit welchen dieser anschließend zwei Abbuchungen in einer Tankstelle in Leer tätigte. Es wurde eine mittlere, zweistellige Summe Bargeld erlangt. Die EC-Karten wurden bereits gesperrt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz Leer - Am 03.01.2022, um 12:15 Uhr, kam es zu einem Hausfriedensbruch in einem Einzelhandelsgeschäft der Leeraner Fußgängerzone. Eine 50-jährige Frau betrat das Geschäft, obwohl in der Vergangenheit bereits mehrfach ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Als eine Mitarbeiterin die Frau ansprach und diese aufforderte, das Geschäft zu verlassen, kam sie der Aufforderung nicht nach, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Erst nachdem die eingesetzten Beamten die Frau ansprachen, verließ diese das Geschäft. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurde auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Grund hierfür war, dass die Frau nicht die vorgeschriebene FFP2-Maske trug.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Leer - In dem Zeitraum zwischen dem 31.12.2021, 18:00 Uhr, und dem 03.01.2022, 08:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friesenstraße, Höhe Hausnummer 47, in Leer. Hierbei beschädigte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf einem dortigen Parkplatz abgestellten VW Transporter im hinteren Bereich. Im Anschluss hieran entfernte sich der unbekannte Täter unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Bunde - Am 01.01.2022, um 13:45 Uhr, kam es in Bunde auf einem Parkstreifen der Straße Kirchring zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren den auf dem Parkstreifen abgestellten Fiat Panda (weiß). Im Zuge dessen wurde der linke Außenspiegel des Fiat beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bunde in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Moormerland - Am 03.01.2022, um 17:30 Uhr, kam es in Moormerland in der Koloniestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Ein 64-jährige Mann aus Moormerland bog mit seinem VW Caddy von dem Parkplatz einer Apotheke nach links auf die Koloniestraße in Richtung der Hauptstraße ab. Hierbei übersah dieser einen 15-jährigen jungen Mann, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Koloniestraße in Richtung der Königsstraße unterwegs war. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden.

