Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer /Emden vom 02.01.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++

Trunkenheit im Straßenverkehr

Leer - Am 01.01.2022 gegen 04:15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen die seitliche Begrenzung der Leda Brücke an der Papenburger Straße. An der Brücke entstand augenscheinlich kein Schaden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Kollegen eine Beeinflussung von alkoholischen Getränken fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt, den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Weener - Am 01.01.2022 gegen 04:45 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein unbeleuchteter, in Schlangenlinien fahrender VW Multivan in der Kommerzienrat-Hesse-Straße gemeldet. Die Zeugen berichteten, dass ein Radfahrer aufgrund der Fahrweise des Pkw auf den Gehweg ausweichen musste, um nicht erfasst zu werden. Bei der Überprüfung des männlichen Fahrzeugführers stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 2,23 Promille fest. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, den Mann erwartet ein Strafverfahren. Der Radfahrer und Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen machen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weener unter der Telefonnummer 04951/914820 in Verbindung zu setzen.

